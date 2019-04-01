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Пластун: В Бельгии футболисты за минуту до разминки могут говорить по телефону

10:07 19 Читати українською
Пластун: В Бельгии футболисты за минуту до разминки могут говорить по телефону
Игорь Пластун / ФК Гент

Защитник Гента Игорь Пластун рассказал об особенностях пребывания в бельгийском клубе.

"Собираемся за 5 часов до матча. Едем на базу, там чуть-чуть отдыхаем. Кушаем все вместе, теория, установка и едем на стадион. Здесь футболисты за минуту до выхода на разминку могут по телефону с кем-то говорить. Здесь абсолютно этому не уделяется внимание.

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Если снимешь кофту, уйдешь с тренировки и не заберешь, то администратор ее не забирает. У нас прописан за это штраф 25 евро. Здесь у администратора прописана своя часть работы, и он ее делает. И он не выходит за рамки. Если в Украине и Болгарии администратор занимается всем, то здесь такого нет", – сказал Пластун программе Великий футбол.

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Украинцы за рубежом Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент Бельгия
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