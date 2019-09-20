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Пластун стал соавтором эпичного автогола Гента в Лиге Европы – голкипер бельгийцев опозорился дважды подряд

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Пластун стал соавтором эпичного автогола Гента в Лиге Европы – голкипер бельгийцев опозорился дважды подряд
Томас Камински / фото из соцсетей

Бельгийский Гент обыграл Сент-Этьен в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

2’ Джонатан Дэвид
43’ Джонатан Дэвид
64’ Лоик Перрен
 
Вахби Хазри 38’
Томас Камински 75’
2’ Джонатан Дэвид
38’ Вахби Хазри
43’ Джонатан Дэвид
64’ Лоик Перрен
75’ Томас Камински

В стартовом составе Гента вышли двое украинцев Роман Яремчук и Игорь Пластун. Интересно, что обоим пришлось поучавствовать в забитых голах.

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Правда, нападающий классным спринтом помог Генту разогнать свою голевую атаку. А вот украинский защитник стал соавтором эпичного автогола. Хотя вина Пластуна в этом эпизоде ​​минимальна. Голкипер бельгийцев Томас Камински фактически все сделал сам – сначала ему не удалось технично остановить мяч, а когда попытался не дать ему пересечь линию ворот, то просто споткнулся о газон.

Добавим, что этот гол не помешал Генту обыграть Сент-Этьен. Команда украинцев набрала 3 очка и вместе с Вольфсбургом возглавляет группу І.

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Гент Гент Лига Европы Видеоновости Гент - Сент-Этьен Томас Камински Томас Камински Украинцы за рубежом Игорь Пластун Игорь Пластун
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