Пластун стал соавтором эпичного автогола Гента в Лиге Европы – голкипер бельгийцев опозорился дважды подряд

Бельгийский Гент обыграл Сент-Этьен в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

В стартовом составе Гента вышли двое украинцев Роман Яремчук и Игорь Пластун. Интересно, что обоим пришлось поучавствовать в забитых голах.

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Правда, нападающий классным спринтом помог Генту разогнать свою голевую атаку. А вот украинский защитник стал соавтором эпичного автогола. Хотя вина Пластуна в этом эпизоде ​​минимальна. Голкипер бельгийцев Томас Камински фактически все сделал сам – сначала ему не удалось технично остановить мяч, а когда попытался не дать ему пересечь линию ворот, то просто споткнулся о газон.

Добавим, что этот гол не помешал Генту обыграть Сент-Этьен. Команда украинцев набрала 3 очка и вместе с Вольфсбургом возглавляет группу І.

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