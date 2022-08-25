Лига Европы, квалификация

Жальгирис – Лудогорец – 3:3 – (первый матч – 0:1)

Голы: Урега, 1, Буфф, 16, Оливейра, 63 – Тиссера, 8, 57, Вердон, 120

Силькеборг – ХИК – 1:1 – (первый матч – 0:1)

Голы: Феликс, 75 – Абубакари, 40

Фенербахче – Аустрия – 4:1 – (первый матч 2:0)

Голы: Юксек, 12, Кахведжи, 44, 70, Яндаш, 79 – Де Граса, 45+1

Севаспор – Мальмё – 0:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Бирманчевич, 76, Телин, 90

Омония – Гент – 2:0 (первый матч 2:0)

Голы: Какулис, 18, Харалампус, 36

Игорь Пластун сегодня получил отдых и на скамье для запасных наблюдал, как его команда борется за право сыграть в групповом раунде Лиги Европы. Было очевидно, что минимальной победы дома Лудогорцу может не хватить. Жальгирис изо всех сил пытался сотворить сенсацию. Даже был близок к серии пенальти, но пропустил решающий гол на последней минуте овертайма, подарив болгарам победу по сумме двух матчей.

СК Днепр-1 не прошел в Лигу Европы, потерпев разгром от АЕК Ларнаки – "спортклубовцы" сыграют в Лиге конференций

Финский ХИК расписал ничью с Силькеборгом, чего после домашней победы оказалось достаточно. Фенербахче и Мальное повторно обыграли Аустрию и Сиваспор соответственно турки даже сделали это разгромно.

Омония снова была сильнее Гента. Ответный матч также завершился со счетом 2:0. Сегодня игровое время получил Роман Безус, приобщившись к победе над своей бывшей командой. Украинец появился на поле, когда результат уже был сделан.