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Пластун: Разгром Эйпена стал маленькой украинской вечеринкой

11:05 38 Читати українською
Пластун: Разгром Эйпена стал маленькой украинской вечеринкой
Радость игроков Гента / Фото твиттера клуба

Защитник Гента Игорь Пластун поделился эмоциями от успеха в матче чемпионата Бельгии.

"Да, это была маленькая украинская вечеринка. Мы рады, потому что смогли победить. Мы забили 3, ой, 4 гола. Вижу в телефоне много сообщений с поздравлениями.

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Конечно, это очень хорошо для нас. Но сейчас это всего лишь 3 очка. Теперь нам нужно готовиться к следующей битве, будет очень сложная игра. Думаю, вы всегда имеете уверенность, если играете, как мы с Эйпеном. Мы контролировали игру, это самое важное сегодня. Забили очень быстрый гол.

Возможно, некоторые скажут, что это легкая победа. Может быть, это и легко, если вы забиваете голы в первом тайме, но сегодня Гент просто был лучше", – сказал Пластун в комментарии YouTube-каналу Гента.

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Украинцы за рубежом Бельгия Видеоновости Игорь Пластун Игорь Пластун Гент Гент
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