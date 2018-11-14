Пластун рассказал об адаптации новичков в сборной Украины и оценил их вокальные данные

Защитник сборной Украины Игорь Пластун рассказал о том, как национальная команда приняла новичков.

Напомним, на текущий сбор национальной команды дебютные вызовы получили Марьян Швед, Виталий Миколенко и Андрей Борячук.

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"Ребят приняли, как и меня, очень доброжелательно. Здесь теплый и искренний коллектив. Ребята спели хорошо, могут теперь расслабиться.

Думаю, у новичков все должно быть хорошо – все их поддерживают. Остается только работать", – сказал Пластун в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций (16 ноября), а также спарринг против Турции (20 ноября).

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