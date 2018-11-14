toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ

Пластун рассказал об адаптации новичков в сборной Украины и оценил их вокальные данные

08:50 69 Читати українською
Пластун рассказал об адаптации новичков в сборной Украины и оценил их вокальные данные
Игорь Пластун / Фото ФФУ

Защитник сборной Украины Игорь Пластун рассказал о том, как национальная команда приняла новичков.

Напомним, на текущий сбор национальной команды дебютные вызовы получили Марьян Швед, Виталий Миколенко и Андрей Борячук.

Сборная Украины поужинала вместе с Мальдини

"Ребят приняли, как и меня, очень доброжелательно. Здесь теплый и искренний коллектив. Ребята спели хорошо, могут теперь расслабиться.

Думаю, у новичков все должно быть хорошо – все их поддерживают. Остается только работать", – сказал Пластун в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, во время сборов подопечные Андрея Шевченко проведут 2 матча. Поединок против Словакии в рамках Лиги наций (16 ноября), а также спарринг против Турции (20 ноября).

Швед и Миколенко спели на посвящении в сборную известную украинскую песню

Лига наций5 тур

Словакия - Украина: Пятница 16 ноября 2018

Словакия
до матча
2
дн
:
8
час
:
32
мин
Украина
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Украина Украина Словакия - Украина Сборная Украины Марьян Швед Марьян Швед Виталий Миколенко Виталий Миколенко Андрей Борячук Андрей Борячук Игорь Пластун Игорь Пластун
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Раньери официально возглавил Фулхэм
    Англія — 12:0155 Раньери официально возглавил Фулхэм
1
дн
:
3
час
:
47
мин
Казахстан
17:00
Латвия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук