Пластун: После гола Яремчука начали верить в камбэк

Украинский защитник Гента Игорь Пластун прокомментировал ничью в матче с Андерлехтом (3:3) в 13-м туре Лиги Жупиле.

"Мой гол стал очень важным моментом матча. Всегда здорово, когда вы сравнивает счет на 94-й минуте. Первые 25 минут второго тайма были не самые лучшие с нашей стороны, Андерлехт этим воспользовался.

Голы Яремчука и Пластуна в видеообзоре перестрелки между Гентом и Андерлехтом

Но это футбол, здесь все может случиться, в чем вы и сами убедились. Обе команды пробивали пенальти. После гола Яремчука мы начали верить в камбэк и заметили, что в этом что-то есть", – цитирует Пластуна официальный сайт клуба.

Напомним, в матче 13-тура чемпионата Бельгии против Андерлехта Гент, уступая во втором тайме 1:3, сумел свести игру до ничьей 3:3, благодаря голам Романа Яремчука с пенальти и выстрелу Игоря Пластуна в добавленное арбитром время.

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