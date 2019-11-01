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Пластун: После гола Яремчука начали верить в камбэк

10:21 16 Читати українською
Пластун: После гола Яремчука начали верить в камбэк
Игор Пластун / ФК Гент

Украинский защитник Гента Игорь Пластун прокомментировал ничью в матче с Андерлехтом (3:3) в 13-м туре Лиги Жупиле.

"Мой гол стал очень важным моментом матча. Всегда здорово, когда вы сравнивает счет на 94-й минуте. Первые 25 минут второго тайма были не самые лучшие с нашей стороны, Андерлехт этим воспользовался.

Голы Яремчука и Пластуна в видеообзоре перестрелки между Гентом и Андерлехтом

Но это футбол, здесь все может случиться, в чем вы и сами убедились. Обе команды пробивали пенальти. После гола Яремчука мы начали верить в камбэк и заметили, что в этом что-то есть", – цитирует Пластуна официальный сайт клуба.

Напомним, в матче 13-тура чемпионата Бельгии против Андерлехта Гент, уступая во втором тайме 1:3, сумел свести игру до ничьей 3:3, благодаря голам Романа Яремчука с пенальти и выстрелу Игоря Пластуна в добавленное арбитром время.

Гент вырвал безумную ничью у Андерлехта благодаря украинцам – Яремчук снова отличился, Пластун забил спасительный гол

blog_ava
Голы Яремчука и Пластуна в видеообзоре перестрелки между Гентом и Андерлехтом
07:30
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Теги
Игорь Пластун Игорь Пластун Андерлехт Андерлехт Гент Гент Бельгия Роман Яремчук Роман Яремчук
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