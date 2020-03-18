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Пластун попал в топ-3 защитников чемпионата Бельгии по ударам

18 марта 23:25 9 Читати українською
Пластун попал в топ-3 защитников чемпионата Бельгии по ударам
Игорь Пластун / Фото ФК Гент

Защитник Гента Игорь Пластун в своеобразный способ вписал свое имя в историю турнира.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Пластун нанес 17 ударов по воротам соперника, сообщает Команда 1.

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29-летний украинец стал обладателем третьего результата по этому показателю среди всех центральных защитников турнира. С 17-ти ударов – 4 были в створ ворот, а один завершился голом.

Напомним, Игорь перебрался в Гент в 2018-м с Лудогорца. В Украине Пластун защищал цвета львовских Карпат. После 29-ти туров чемпионата Бельгии Гент находится на второй строчке.

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