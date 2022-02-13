Чемпионат Болгарии 2022, 4-й тур

Арда – Лудогорец – 0:4

Голы: Сотириу, 8, Каулю, 12, Сантана, 23, Шоу, 40

Лудогорец еще в первом тайме сделал свое дело – Сотириу и Каулю до 12 минут установили комфортное преимущество. А на 23 минуте Сантана сделал счет разгромным – ему довольно смешно ассистировал Пластун. После подачи со штрафного украинец не попал как следует по мячу, который от его колена улетел к Сантане, а тот уже расстрелял ворота.

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До перерыва Шоу сделал счет 4:0 в пользу Лудогорца, так что вторая половина превратилась в формальность. Посмотреть ассист можно по ссылке – результативное действие украинца на 02:48.

Таким образом, Лудогорец набрал 45 очков после 19 туров и возглавляет болгарское первенство, оторвавшись от преследователя на 4 пункта. Пластун отдал свой первый ассист в текущем сезоне – в общем, он отыграл в 29 поединках и забивал в Лиге Европы.

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