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Пластун оценил свою неожиданную результативность в Генте

15:29 - Читати українською
Пластун оценил свою неожиданную результативность в Генте
Игорь Пластун / Фото из открытых источников

Украинский защитник бельгийского Гента Игорь Пластун прокомментировал неудачное начало сезона команды.

"Два гола? Да, все поздравляли с забитыми голами, но радости от них мало. В прошлые чемпионаты за один сезон я больше двух голов не забивал, а сейчас уже в первых двух турах отличился дважды. Так что есть все шансы побить личный рекорд результативности в сезоне.

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Но на эту статистику можно будет посмотреть в конце чемпионата. Сейчас радости от этих голов нет, потому что команда осталась без набранных очков. Первый раз попал в такую ситуацию.

Задачи самые высокие. Президент клуба приходил в раздевалку, озвучивал наши задачи. Самое главное сейчас, как можно быстрее изменить ситуацию в чемпионате и улучшить свои результаты. Нас ждут впереди важные матчи, в том числе и в квалификации Лиге чемпионов, ведь мы хотим пробиться в групповой турнир", – цитирует Пластуна Zbirna.com.

Напомним, команда украинца проиграла первые два матча нового сезона Лиги Жупиле, а сам Игорь Пластун успел отметиться двумя голами. Сейчас Гент занимает 16 место в турнирной таблице.

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Теги
Украинцы за рубежом Игорь Игорь Пластун Гент Гент
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