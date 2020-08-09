Пластун начал сезон с забитого мяча – видео гола украинца

Украинец забил мяч уже в дебютном матче против Сент-Трюйден.

Дубль Яремчука и гол Пластуна помогли Генту разгромить Метц

На 43-й минуте Пластун отметился точным ударом головой под перекладину после подачи с углового и сравнял счет.

К слову, в старте на этот матч вышли еще два украинца: Роман Яремчук и Роман Безус.

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