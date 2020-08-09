toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Бельгия
ЮВЕНТУС БАРСЕЛОНА - НАПОЛИ БАВАРИЯ - ЧЕЛСИ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Пластун начал сезон с забитого мяча – видео гола украинца

15:48 - Читати українською
Пластун начал сезон с забитого мяча – видео гола украинца
Игорь Пластун / Фото из открытых источников

Игрок бельгийского Гента Игорь Пластун забил гол в первом матче сезона Лиги Жюпиле.

Украинец забил мяч уже в дебютном матче против Сент-Трюйден.

Дубль Яремчука и гол Пластуна помогли Генту разгромить Метц

На 43-й минуте Пластун отметился точным ударом головой под перекладину после подачи с углового и сравнял счет.

К слову, в старте на этот матч вышли еще два украинца: Роман Яремчук и Роман Безус.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Шахтер – Базель: защитник швейцарцев сделал строгое предупреждение команде Каштру
07:30
10718
Теги
Игорь Игорь Пластун Гент Гент Бельгия Украинцы за рубежом
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Пирло официально возглавил Ювентус
    Італія — 8 авг10270 Пирло официально возглавил Ювентус
2
дн
:
1
час
:
25
мин
ОПФК Черкащина
17:30
Николаев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?