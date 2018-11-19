Пластун: Брюгге и Андерлехт – это как Динамо и Шахтер в Украине

Защитник Гента Игорь Пластун нашел соответствия между украинскими и бельгийскими клубами.

"Исторически в Бельгии два топ-клуба – Брюгге и Андерлехт. Но в последнее время выделяют большую пятерку, куда также входят Гент, Генк и Стандард. Последние годы чемпионство между собой делили Брюгге и Андерлехт.

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Гент, если не ошибаюсь, три года назад брал чемпионство. Если проводить аналогии с Украиной, то Брюгге и Андерлехт – это как Динамо и Шахтер в Украине. А Гент и Генк – Днепр и Металлист в чемпионате, который был в Украине 5-6 лет назад.

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Общаюсь ли с другими украинцами в Бельгии? Не могу сказать, что мы постоянно видимся. С Макаренко на прошлой сборе говорили, что нужно встретиться, сделать барбекю. Мне в Брюссель минут 30-35 на машине. Но они в Лиге Европы играют – времени вообще нет. Так и с другими ребятами – видимся в основном во время матчей", – цитирует Пластуна Sport.ua.