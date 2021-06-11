Защитник Гента Игорь Пластун находится в Болгарии, где ведет переговоры с Лудогорцем, сообщает Het Nieuwsblad.

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Наставник "быков" Хейн Ванхазебрук больше не рассчитывает на украинского футболиста, поэтому он может покинуть клуб. Гент и Лудогорец уже согласовали условия возможного трансфера.

Напомним, Пластун перешел в Гент именно из Лудогорца в июле 2018 года за 3 млн евро. В прошлом сезоне провел за бельгийский клуб 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с "быками" действует до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает нашего легионера в 1,2 млн евро.

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