32-летний центрбэк оказался в символической сборной чемпионата Болгарии по версии тамошнего медиа dsport. Данные по эффективности брались с аналитического портала InStat.

Лудогорец с Пластуном в серии пенальти драматически выиграл Суперкубок Болгарии

После возвращения в Болгарию прошлым летом Пластун стал игроком основы и лидером защиты. В кампании 2022/23 Игорь провел 24 поединка во всех турнирах, из которых 15 – в чемпионате.