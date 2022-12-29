Пластун – в сборной лучших игроков сезона чемпионата Болгарии
29 декабря 19:15 - Читати українською
Украинский защитник Игорь Пластун великолепно проводит текущую кампанию.
32-летний центрбэк оказался в символической сборной чемпионата Болгарии по версии тамошнего медиа dsport. Данные по эффективности брались с аналитического портала InStat.
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После возвращения в Болгарию прошлым летом Пластун стал игроком основы и лидером защиты. В кампании 2022/23 Игорь провел 24 поединка во всех турнирах, из которых 15 – в чемпионате.
С Лудогорцем бывший игрок Оболони, Карпат и Гента связан контрактом до июня 2024 года.
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