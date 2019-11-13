Пластун – о войне в Донбассе: Мне жаль погибших как и со стороны Украины, так и из России

Защитник сборной Украины и бельгийского Гента Игорь Пластун поделился мыслями относительно событий на востоке Украины.

"Не знаю, с чем это связано. Когда началась ситуация с Россией, я очень переживал. Не знал, что произойдет, что будет с Украиной. Принял все близко в сердцу. Это шло от дня ко дню, от месяца к месяцу. Я понял, что ничего не меняется. Что бы я не сделал, что бы я не читал, это только негатив. А я смотрел постоянно и много. Понял для себя, что не могу ничего изменить внутренним состоянием. И я перестал все читать и смотреть телевизор.

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Это продолжается достаточно долго, для меня это отрешенная тема. Иногда ловлю себя на мысли, что, возможно, это неправильно. Но ты тоже можешь задавать вопросы любому, пытаться что-то изменить, но точной правды, почему это происходит, мы не знаем. Если я не знаю правды на 100 процентов, то не хочу быть пустословом, говорить, что кто-то хороший, а кто-то плохой. Точно для себя определил, что в политике любой страны, Германии, США, России, Украины, нет прозрачно чистых людей. Даже если они есть, то не решают глобальных вопросов. Вот и все.

Могу только сказать, что мне очень жалко людей и семьи погибших. И со стороны Украины, и точно так же со стороны России. Там точно так же сидит мать. Точно такая же, как и моя мать. Она переживает за своего сына, которого, возможно, отправляют в Донецк не по своей воле. И он там каким-то образом погибает. Вот это человеческая трагедия.

А политика, ясно для всех, – настоящая грязь. В которой непонятные люди, которые ничего из себя не представляют, распоряжаются тысячами. Горжусь своей страной и своими гражданами, которые могут взять, подняться и пытаться что-то изменить. Но грязь не дает этим переменам стать прозрачными и честными.

Это самая большая трагедия нашей страны. Из-за нее наша страна не может начать путь наверх. А бросаться словами, что в России подонки, никогда не стану. Уверен, в этой стране живет много порядочных нормальных людей, как и у нас. А верхушки, нечистоты решают свои глобальные коррупционные схемы, из-за которых страдают обычные простые люди", – цитирует Пластуна tribuna.

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