"Конечно, хотелось бы отдохнуть больше, слетать на море. Но нынешний сезон и так получился необычным. Ситуация с коронавирусом повлияла на всю нашу жизнь, поэтому в этот короткий отпуск мы не выезжали из Бельгии и все новогодние каникулы провели здесь. Пусть и семь дней, но сумели немного отвлечься и освежить мысли перед новым годом.

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После каникул сборов как таковых не было. Был недельный цикл тренировок. Выезжали в соседний город, там пробыли два дня. Тренер дал приличную нагрузку беговой работы. За два дня набегали около 40 километров. Сейчас вернулись в Гент, находимся на своей базе и готовимся к первой официальной игре, которая состоится 10 января", – резюмировал Пластун в комментарии Команда№1.

Напомним, Гент встретил зимнюю паузу на девятой строчке чемпионата Бельгии.

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