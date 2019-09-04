Пластун – о матче с Литвой: Мне уже приходилось играть на искусственном газоне в Вильнюсе

Защитник сборной Украины Игорь Пластун поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 против Литвы.

"Самая главная особенность, что нам предстоит играть на искусственном поле. Надеюсь, что нам хватит времени, чтобы привыкнуть к искусственному газону, на котором мы потренируемся сначала дома в Украине, а потом за день до матча в Вильнюсе.

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Я играл там против Жальгириса и знаком с их стадионом и искусственным полем. Но я считаю, что этот аспект не должен быть препятствием для нашей сборной на пути к тому, чтобы взять в Вильнюсе три очка. Никаких оправданий нам быть не может, поэтому цель в Литве одна – только победа.

Думаю, что я набрал оптимальную форму. Гент уже больше месяца играет официальные матчи, мы провели 11 игр, поэтому игровой тонус у нас сейчас очень хороший. Уверен, что и к матчам сборной мы подготовимся тоже достаточно плодотворно и качественно, чтобы решить наши поставленные задачи", – цитирует Пластуна Команда 1.

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