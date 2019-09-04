toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
СБОРНАЯ УКРАИНЫ КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Пластун – о матче с Литвой: Мне уже приходилось играть на искусственном газоне в Вильнюсе

09:39 53 Читати українською
Пластун – о матче с Литвой: Мне уже приходилось играть на искусственном газоне в Вильнюсе
Игорь Пластун (в центре) / УАФ

Защитник сборной Украины Игорь Пластун поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 против Литвы.

 

"Самая главная особенность, что нам предстоит играть на искусственном поле. Надеюсь, что нам хватит времени, чтобы привыкнуть к искусственному газону, на котором мы потренируемся сначала дома в Украине, а потом за день до матча в Вильнюсе.

Соболь – о матче с Литвой: Нам крайне необходимы эти три очка

Я играл там против Жальгириса и знаком с их стадионом и искусственным полем. Но я считаю, что этот аспект не должен быть препятствием для нашей сборной на пути к тому, чтобы взять в Вильнюсе три очка. Никаких оправданий нам быть не может, поэтому цель в Литве одна – только победа.

Думаю, что я набрал оптимальную форму. Гент уже больше месяца играет официальные матчи, мы провели 11 игр, поэтому игровой тонус у нас сейчас очень хороший. Уверен, что и к матчам сборной мы подготовимся тоже достаточно плодотворно и качественно, чтобы решить наши поставленные задачи", – цитирует Пластуна Команда 1.

В топ-10 лучших игроков ЧМ-2019 U-20 – 4 украинца. Чемпионская сборная Петракова подхватила тренд Франции

blog_ava
Бойчишин: Кроме Санжара, на пост тренера Карпат было еще трое претендентов
06:30
228
Теги
Сборная Украины Литва - Украина Игорь Пластун Игорь Пластун Украина Украина Литва Литва
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
38
мин
Николаев
18:00
Черноморец
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук