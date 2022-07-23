31-летний украинский центрбек признан лучшим игроком чемпионата Болгарии 2021/22 по версии аналитического ресурса InStat. Кадром с наградой Игорь поделился в Instagram .

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Отличие достаточно заслуженное, ведь в прошлой кампании Пластун был незаменимым игроком и помог Лудогорцу выиграть внутренние чемпионат и Суперкубок. В активе Игоря был 41 поединок, гол и два ассиста.

Не потерял статус основного бывший игрок сборной Украины и сейчас. Он еще не пропустил ни один из шести матчей в новой кампании. Контракт Пластуна с "орлами" будет действовать два года.

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