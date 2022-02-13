"Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с Атлетико, но из-за удаления планы изменились и пришлось произвести другую замену, и Усман не смог выйти.

Барселоне пришлось оправдываться из-за отношений Хави и Дембеле

Дембеле – часть команды, и я уверен, что он поможет нам. Вопрос закрыт. Я решу, сыграет ли он", – цитирует Хави Diario Sport.

Напомним, ранее тренер отстранил Усмана от команды из-за нежелания форварда продлевать контракт на условиях клуба, но когда не удалось избавиться, заявил, что рассчитывает на него. Несмотря на это, Дембеле уже долгое время не играл в официальных встречах.

Маліновський проти улюбленого топа, екс-динамівець і Челсі в битві за титул, дербі Барселони – топ-матчі вікенду