"Планы изменились", – Хави объяснил, почему Дембеле пока не вернулся на поле
Главный тренер Барселоны Хави Эрнандес прокомментировал ситуацию с Усманом Дембеле.
"Я уже говорил, что хотел выпустить Дембеле в матче с Атлетико, но из-за удаления планы изменились и пришлось произвести другую замену, и Усман не смог выйти.
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Дембеле – часть команды, и я уверен, что он поможет нам. Вопрос закрыт. Я решу, сыграет ли он", – цитирует Хави Diario Sport.
Напомним, ранее тренер отстранил Усмана от команды из-за нежелания форварда продлевать контракт на условиях клуба, но когда не удалось избавиться, заявил, что рассчитывает на него. Несмотря на это, Дембеле уже долгое время не играл в официальных встречах.
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