"Первые четыре команды в таблице сыграют полуфинал друг против друга после регулярного сезона Бундеслиги: первая играет против четвертой, а вторая – против третьей. Затем победители играют между собой в финале, а проигравшие разыгрывают третье и четвертое место.

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На фоне борьбы за места в Лиге чемпионов такой формат стал бы изюминкой для болельщиков. Если вы хотите обеспечить еще большую напряженность в играх за чемпионство и места в верхней части таблицы, то этот формат имеет смысл.

Нельзя, чтобы в головах болельщиков чемпион определялся уже в октябре. Финансово проблему не решить, но можно по-спортивному. Но у этого формата было бы финансовое преимущество. Это привело бы к большим маркетинговым возможностям, доходы от которых можно было бы распределить между командами, которые не участвуют в этих играх на выбывание. Поэтому от этого выиграют все", – цитирует Хольцхойзера Spox.

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