Бывший нападающий Динамо Артем Милевский поделился эмоциями после фиаско Динамо в игре против Маккаби Тель-Авив в Лиге Европы.

– Поговорим о матче Динамо против Маккаби. Почему киевляне выглядели так безвольно?

– Не знаю, мне тяжело сказать, что происходит с командой. Я не в клубе, не капитан команды, я не Ярмоленко, не Буяльский. Сегодняшняя игра Динамо не нравится многим болельщикам. Возникает много вопросов к игре. Не хочу говорить ничего плохого и хорошего, а просто пытаюсь разобраться, как обычный болельщик Динамо.

Я не знаю, что у ребят в голове. Они мальтийцев побеждают, и такое впечатление, что праздник большой создали. А что потом? Смотришь и думаешь: для чего вообще играть в еврокубках? Играйте тогда только в чемпионате Украины.

– Как думаешь, в чем проблема теперешнего Динамо?

– У игроков просто нет характера. Иногда пересматриваю матчи со Спартаком и если сравнивать их с играми нынешнего Динамо, то плакать хочется. Жаль, что так все происходит. И тут не дело в логистике, как говорят некоторые динамовцы. Вы получаете большие деньги и головой должны отвечать за результат. А логистика, тяжелая дорога, поезда – это не те отмазки, которые должны быть на таком уровне.

Ярмола отыграл 400 игр за Динамо, а ребята его "поздравили" поражением 1:3 против Маккаби. Стыдно.

– Что скажешь об удалении Вивчаренко?

– Ну куда он летел?! Там же дождь, скользкое поле, VAR! Алиев мне сразу сказал: "Это чистая красная". После удаления Динамо стало еще тяжелее.

– Что вы сказали с Алиевым друг другу после финального свистка?

– Мы даже не досмотрели матч, уехали где-то на 70-й минуте. Ничего не сказали, мы не обсуждаем такие моменты. Во время игры у нас было непонимание: что происходит? Сидели с удивленными лицами.

Я был в мае на награждении Динамо золотыми медалями УПЛ. Все радовались, праздновали с детьми и женами победу в чемпионате. Я сам слышал от Буяльского и других ребят, как они тогда кричали: "Мы в еврокубках покажем!". А что в итоге? Ребята, ну вы серьезно?

Я понимаю, что Динамо играет не дома, без болельщиков. Но у Маккаби такая же ситуация, при этом они вас обыграют.

– Веришь, что во втором матче может случиться чудо и Динамо победит с нужным счетом?

– Посмотрим. После такой игры я не хочу ничего загадывать, – заявил Артем Милевский в интервью Blik.ua.

Напомним, что ответный матч между Динамо и Маккаби состоится 28 августа.

