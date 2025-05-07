Нападающий Интера Лаутаро Мартинес рассказал, через какие трудности ему пришлось пройти, чтобы выйти на поле в матче против Барселоны в Лиге чемпионов (3:4, заг 6:7).

"Я не был в форме. Передаю привет своей маме, которая не хотела, чтобы я играл в этом матче. Она страдает, когда мне плохо.

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Но в любом случае, сейчас больше всего люблю поле, помогать своим товарищам по команде, делать счастливыми наших болельщиков, которые поддерживали нас. Это были усилия, которые того стоят. Слава богу, моя нога продержалась 60 минут. Еще чувствую боль, но будет время восстановиться

Немного колебался, потому что моя нога была нестабильной. Первые несколько дней был дома и плакал, потому что это было не то, чего я хотел. Тренировался по два раза в неделю. Пытался восстановиться, несмотря на то, что времени было мало, и смог выйти на поле. Вот так я живу футболом", – цитирует аргентинского нападающего Mundo Deportivo.

Напомним, что участие ответном матче Лаутаро было под вопросом из-за травмы, но Мартинес сумел восстановиться к игре с Барселоной.

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