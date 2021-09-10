Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать слез после поединка квалификации к чемпионату мира-2022 против команды Боливии, в котором оформил хет-трик.

Эмоции переполнили лидера "альбиселесте" после финального свистка.

Бразилия повторила континентальный рекорд побед

Матч квалификации к ЧМ-2022 против Боливии (3:0) стал первым поединком с болельщиками на трибунах за длительный период. Поэтому сборная Аргентины решила отпраздновать недавний триумф на Копа Америка-2021 вместе с фанатами. Месси оформил хет-трик с боливийцами, а во время специальной церемонии трибуны скандировали его имя.

Напомним, что нынешняя победа на Копа Америка стала для аргентинцев первой с 1993 года. Для Лионеля Месси же этот триумф со сборной первый после Олимпиады-2008.

ЧМ-2022, отбор: Месси побил рекорд Пеле, оформив хет-трик за Аргентину, Бразилия переиграла Перу