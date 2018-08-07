toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СЛАВИЯ ПРАГА - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ

Пюэль: После ухода Мареза Лестеру важно сохранить всех исполнителей

20:45 33 Читати українською
Пюэль: После ухода Мареза Лестеру важно сохранить всех исполнителей
Клод Пюэль / Фото: Sky Sports

Наставник Лестера Клод Пюэль прокомментировал возможность трансфера Харри Магуайра в Манчестер Юнайтед.

"На мой взгляд, для Лестера важно сохранить ценного игрока, так как это будет демонстрацией наших амбиций на грядущий сезон. Я понимаю спекуляции вокруг этого игрока, ведь он хорош, но я рад, что он с нами, надеюсь, мы отлично начнем сезон.

Обратный отсчет в АПЛ: топ-5 игроков, которые могут подорвать рынок и невыносимые 72 часа для Лунина

Ранее мы потеряли Рияда Мареза, который был важен для нас. После ухода Рияда важно сохранить имеющихся игроков и укрепить состав новыми футболистами", – цитирует Пюэля Sky Sports.

Ранее звучала информация, что Манчестер Юнайтед готов выложить за Харри Магуайра 75 млн фунтов.

Теги
Трансферы Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Клод Пюэль Клод Пюэль Лестер Сити Лестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
мин
Челси
22:00
Лион
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук