Пюэль: После ухода Мареза Лестеру важно сохранить всех исполнителей

Наставник Лестера Клод Пюэль прокомментировал возможность трансфера Харри Магуайра в Манчестер Юнайтед.

"На мой взгляд, для Лестера важно сохранить ценного игрока, так как это будет демонстрацией наших амбиций на грядущий сезон. Я понимаю спекуляции вокруг этого игрока, ведь он хорош, но я рад, что он с нами, надеюсь, мы отлично начнем сезон.

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Ранее мы потеряли Рияда Мареза, который был важен для нас. После ухода Рияда важно сохранить имеющихся игроков и укрепить состав новыми футболистами", – цитирует Пюэля Sky Sports.

Ранее звучала информация, что Манчестер Юнайтед готов выложить за Харри Магуайра 75 млн фунтов.