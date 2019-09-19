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Пюэль может возглавить Монако

17:25 13 Читати українською
Пюэль может возглавить Монако
Клод Пюэль / Reuters

Бывший наставник английского Лестера Клод Пюэль стал претендентом на пост главного тренера французского Монако.

Безработный 58-летний специалист может вернуться на родину, сообщает Nice-Matin.

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Руководство Монако рассматривает вариант с приглашением Пюэля на замену нынешнему наставнику монегасков Леонарду Жардиму. Последний может потерять должность во время паузы на матчи сборных в октябре либо уже в ближайшие выходные, если "красно-белые" проиграют Реймсу в 6-м туре чемпионата.

В данный момент Монако идет в зоне вылета Лиги 1 и в сезоне 2019/20 еще не завоевал ни одной победы. Интересно, что Клод Пюэль начал свою тренерскую карьеру именно в княжеском клубе и привел монегасков к чемпионскому титулу в сезоне 1999/2000.

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Монако Монако Франция Клод Пюэль Клод Пюэль
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