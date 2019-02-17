Пйонтек установил новый рекорд Милана – невероятная результативность

Джанлуиджи Доннарумма и Кшиштоф Пйонтек после победы над Аталантой / Фото ФК Милан

Нападающий итальянского Милана Кшиштоф Пйонтек продолжает поражать своей результативностью.

В 24-м туре Серии А Милан на выезде уверенно победил Аталанту (1:3), а Кшиштоф Пйонтек отметился дублем.

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Польский феном умудрился забить 6 голов в 5-ти матчах за "россонери". 23-летний нападающий потратил для этого лишь 310 минут, что является новым рекордом клуба, сообщает официальный сайт Милана.

До этого рекордсменом был шведский игрок Гуннар Нордаль, который забил первые шесть голов за Милан за 419 минут. Третьим по этому показателю является Марио Балотелли – 433 минуты в сезоне-2012/13.

Напомним, Пйонтек только зимой перебрался в лагерь "россонери" из Дженоа.

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