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Пйонтек установил новый рекорд Милана – невероятная результативность

10:25 149 Читати українською
Пйонтек установил новый рекорд Милана – невероятная результативность
Джанлуиджи Доннарумма и Кшиштоф Пйонтек после победы над Аталантой / Фото ФК Милан

Нападающий итальянского Милана Кшиштоф Пйонтек продолжает поражать своей результативностью.

В 24-м туре Серии А Милан на выезде уверенно победил Аталанту (1:3), а Кшиштоф Пйонтек отметился дублем.

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Польский феном умудрился забить 6 голов в 5-ти матчах за "россонери". 23-летний нападающий потратил для этого лишь 310 минут, что является новым рекордом клуба, сообщает официальный сайт Милана.

До этого рекордсменом был шведский игрок Гуннар Нордаль, который забил первые шесть голов за Милан за 419 минут. Третьим по этому показателю является Марио Балотелли – 433 минуты в сезоне-2012/13.

Напомним, Пйонтек только зимой перебрался в лагерь "россонери" из Дженоа.

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Аталанта - Милан: Суббота 16 февраля 2019

Аталанта
Матч окончен
1 : 3
Милан
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Теги
Италия Марио Балотелли Марио Балотелли Милан Милан Рекорды Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Аталанта - Милан
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