Нападающий сборной Польши Кшиштоф Пйонтек не сыграет на чемпионате Европы из-за травмы голеностопа.

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"Последние 36 часов были тяжелыми для меня. Из-за травмы я пропущу Евро, а я очень сильно мечтал сыграть на этом турнире. Однако, я верю, что в футболе, как и в жизни, ничто не происходит без причины. Я знаю, что у бога есть планы на меня. Мое восстановление начинается сейчас, и это единственное, на чем я должен сфокусироваться. Я сделаю все, чтобы вернуться сильнее", – написал футболист на своей странице в социальной сети Твиттер.

"Наши худшие прогнозы подтвердились. К сожалению, травма не позволит игроку принять участие в матчах чемпионата Европы в июне. Кшиштоф получил перелом голеностопного сустава. Игрока ждет перерыв как минимум на три-четыре месяца", – подтвердил врач "Кадры" Яцек Ярошевский.

Напомним, Пйонтек получил травму голеностопного сустава 12 мая в матче чемпионата Германии против Шальке во время столкновения с соперником.

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