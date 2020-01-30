toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Германия
ШАХТЕР - СЛОВАЦКО ТРАНСФЕРЫ МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Пйонтек прилетел в Берлин на медосмотр – форвард Милана в шаге от перехода в Герту

14:24 62 Читати українською
Пйонтек прилетел в Берлин на медосмотр – форвард Милана в шаге от перехода в Герту
Кшиштоф Пйонтек / Фото UEFA

Кшиштоф Пйонтек в ближайшее время подпишет контракт с Гертой.

Герта согласовала с Миланом все детали трансфера Пйонтека, форварду осталось только пройти медосмотр в Берлине, куда Кшиштоф уже прибыл, сообщает Bild.

Милан получил неожиданный запрос из Бундеслиги по Пйонтеку

Итальянский гранд получит за своего нападающего 22 млн евро + 5 млн бонусов. Контракт 24-летнего поляка с Гертой будет рассчитан до 2025 года.

Напомним, в текущем сезоне Серии А Пйонтек провел 18 матчей, в которых отметился 4-мя голами. Переход нападающего связан также с возвращением в Милан легендарного нападающего Златана Ибрагимовича.

Ібрагімовіч та Мілан: вдалий піар-хід чи чудесне зцілення "мертвої" команди?

blog_ava
"Мазяр триповерховим гнув – до бійки доходило": лідер Колоса – про втрачений шанс у Динамо і півня на тренуванні Вереса
12:00
351
Теги
Трансферы Трансферы Чемпионата Германии Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Италии Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Милан Милан Герта Герта Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
55
мин
Барселона
20:00
Леганес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук