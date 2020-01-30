Пйонтек прилетел в Берлин на медосмотр – форвард Милана в шаге от перехода в Герту

Кшиштоф Пйонтек в ближайшее время подпишет контракт с Гертой.

Герта согласовала с Миланом все детали трансфера Пйонтека, форварду осталось только пройти медосмотр в Берлине, куда Кшиштоф уже прибыл, сообщает Bild.

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Итальянский гранд получит за своего нападающего 22 млн евро + 5 млн бонусов. Контракт 24-летнего поляка с Гертой будет рассчитан до 2025 года.

Напомним, в текущем сезоне Серии А Пйонтек провел 18 матчей, в которых отметился 4-мя голами. Переход нападающего связан также с возвращением в Милан легендарного нападающего Златана Ибрагимовича.

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