Пйонтек прибыл на медосмотр в Милан

Милан может сегодня объявить о трансфере форварда Дженоа Кшиштофа Пйонтека.

Сегодня в 12:00 по Киеву нападающий Дженоа Кшиштоф Пйонтек прибыл в клинику Casa di Cura La Madonnina в Милане для прохождения медосмотра.

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Ожидается, что генуэзский клуб получит 35 млн евро за голеадора без включения игроков "россонери" в сделку. Кшиштоф подпишет соглашение с миланским клубом на 5 лет. До конца сезона зарплата поляка будет составлять 35 тысяч евро в неделю, а со следующего сезона вырастет до 40 тысяч.

Сегодня сообщалось, что нападающий Милана Гонсало Игуаин вылетел в Лондон для завершения перехода в Челси.

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