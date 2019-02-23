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Пйонтек повторил рекорд легендарного Бирхоффа в Милане по результативности

10:24 87 Читати українською
Пйонтек повторил рекорд легендарного Бирхоффа в Милане по результативности
Кшиштоф Пйонтек повторил рекорд Бирхоффа / Фото ФК Милан

Форвард Милана Кшиштоф Пйонтек продолжает поражать забитыми голами.

В матче 25-го тура Серии А Милан разгромил Эмполи (3:0), первый гол в поединке забил польский форвард "россонери" Кшиштоф Пйонтек.

Милан – Эмполи – 3:0 – видео голов и обзор матча

Таким образом это уже 4-й подряд матч Серии А для Пйонтека в новой команде, в котором он отмечается голом. Ранее этот рекорд принадлежал немецком форварду Оливеру Бирхоффу, который в 1998 году в первых четырех поединках Серии А Милана отметился результативными ударами, сообщает OptaPaolo.

После 25-ти туров чемпионата Италии Милан занимает 4-ю строчку турнирной таблицы.

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Италия25 турСан-Сиро (Милан)

Милан - Эмполи: Пятница 22 февраля 2019

Милан
Матч окончен
3 : 0
Эмполи
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Рекорды Милан Милан Италия Оливер Бирхофф Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Милан - Эмполи
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