Пйонтек повторил рекорд легендарного Бирхоффа в Милане по результативности

Форвард Милана Кшиштоф Пйонтек продолжает поражать забитыми голами.

В матче 25-го тура Серии А Милан разгромил Эмполи (3:0), первый гол в поединке забил польский форвард "россонери" Кшиштоф Пйонтек.

Милан – Эмполи – 3:0 – видео голов и обзор матча

Таким образом это уже 4-й подряд матч Серии А для Пйонтека в новой команде, в котором он отмечается голом. Ранее этот рекорд принадлежал немецком форварду Оливеру Бирхоффу, который в 1998 году в первых четырех поединках Серии А Милана отметился результативными ударами, сообщает OptaPaolo.

После 25-ти туров чемпионата Италии Милан занимает 4-ю строчку турнирной таблицы.

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