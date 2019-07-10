Пйонтек получил в Милане статусный номер – под ним играл бывший игрок Шахтера

Нападающий Милана Кшиштоф Пйонтек сменил игровой номер для выступлений в новом сезоне.

24-летний поляк забрал классическую для центрфорвардов девятку.

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Предыдущими игроками, которые выступали за Милан под девятым номером были Гонсало Игуаин, Андре Силва, Джанлука Лападула и экс-игрок Шахтера Луис Адриано. Так как ни один из этих страйкеров не смог закрепиться в основе "россонери", номер стали считать нефартовым, но Пйонтека подобные предрассудки не смутили.

В прошлом сезоне представитель сборной Польши играл с цифрой 19 на спине.

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