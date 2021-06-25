"Еще когда мы были в Харькове, я признался Георгию Бущану, что загадал одно желание – хочу встретить свой день рождения на Евро. У меня он 28 июня, поэтому, надеюсь, желание исполнится.

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Когда прозвучал финальный свисток последнего матча группового турнира, Жора мне сразу об этом напомнил. Я, кстати, на двух предыдущих чемпионатах Европы загадывал так же, но получилось только с третьего раза.

Что сказать? Расклад действительно какой-то фантастический. Сыграли бы удачно с Австрией – попали бы на Италию, которая сейчас на ходу. Конечно, Швеция – очень приличная команда, но мы все понимаем, что ее можно и нужно обыгрывать, будем готовиться", – цитирует Пятова Команда 1.

Напомним, Украина сыграет со Швецией в рамках плей-офф Евро-2020 29 июня, начало в 22:00.

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