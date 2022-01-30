"Их было много, одного отметить сложно. Есть потенциал, но каждый им пользуется по-разному. В этом плане самым сумасшедшим был Дуглас Коста, однако ему чего-то не хватило, чтобы стабильно играть в топклубах – Баварии, Ювентусе… В конце концов, он уехал в Бразилию.

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Наверное, если говорить о человеческих качествах, то лучшим был Фернандиньо – первый бразилец, с которым я столкнулся. Он настолько профессионал, что до сих пор выступает за Манчестер Сити. Это показатель того, что человек был готов удерживать уровень и даже вырасти.

Тайсон и Марлос также футболисты топ-уровня, приятные и добрые люди. Скучаю по ним", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

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