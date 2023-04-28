Село Катюжанка было разграблено русскими захватчиками, которые вторглись на наши земли. После освобождения местная школа остро нуждалась в спортивном инвентаре, который и передал Андрей Пятов, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Голкипер Шахтера передал школе мячи и спортивный инвентарь (фишки, манишки, барьеры и т.д.), а также подарил детям шарфы "горняков" и фирменные наклейки-стикеры с клубной символикой. Не обошлось и без традиционных фото, а также автографов для всех желающих.

"У меня всегда положительные эмоции от таких встреч, потому что вы же знаете, как я люблю детей. И я очень рад видеть сегодня счастливых, улыбающихся ребят – для этого и нужны такие мероприятия. В эти сложные времена такие встречи чрезвычайно важны для всех нас. Тем более зная историю этого села, которое было оккупировано, а затем освобождено нашими защитниками.

Понимая, через что прошли эти дети, хочется просто всех их обнять. А тем городам, которые сейчас находятся под оккупацией, хочется сказать: мы – одна нация, вместе мы сильнее, поэтому не забываем о них и также готовы обнять, когда мы их вернем", – отметил Пятов в комментарии.

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