Пятов вспомнил матч против Литвы 12-летней давности

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов вспомнил, как "сине-желтые" проиграли Литве в отборочном матче Евро-2008 (0:2).

"Мы ко всем соперникам одинаково готовимся, очень серьезно. Поверьте, никто не расслаблен, нет аутсайдеров. Тот же Люксембург это показал.

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Тот матч, конечно, помню. Он был не очень приятным, потому что проиграли. Помню, вышел, потому что Саша Шовковский получил травму. Было не сильно удачно, но будем исправлять", – сказал Пятов.

В отборочном цикле Евро-2008 сборная Украины уступила на выезде Литве со счетом 0:2. Квалификационную группу выиграли финалисты ЧМ-2006 Франция и Италия.

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