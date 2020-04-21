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Пятов вспомнил, как турецкий турист звал его в Фенербахче

08:48 31 Читати українською
Пятов вспомнил, как турецкий турист звал его в Фенербахче
Андрей Пятов / УАФ

Голкипер Шахтера и сборной Украины рассказал забавную историю о том, как ему предлагали переехать в Турцию.

"Я никогда не хотел уезжать из Шахтера. У меня и предложений не было даже. Если бы мне позвонил некий агент, обратился, сказал, что у него есть вариант в какой-то Бельгии, то я бы сказал, что у меня такой вариант был. А у меня ни одного варианта не было.

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Был однажды случай. Ко мне в отеле Донбасс Палас подошел какой-то турецкий турист, говорил мне: "Я там как-то связан с Фенербахче, мы тебя хотим". Говорю ему: "А ты кто такой?". Он мне: "А у меня там друг, у него там папа..." Я говорю: "Понятно, спасибо, до свидания"", – рассказал Пятов в эфире Цыганык Live.

Напомним, Пятов выступает за Шахтер с 2007 года, перебравшись из полтавской Ворсклы. В составе "горняков" 35-летний голкипер 9 раз стал чемпионом Украины и выиграл Кубок УЕФА. Его контракт рассчитан до конца 2020 года.

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Трансферы Трансферы Шахтера Шахтер Шахтер футбольные курьёзы футбольные фанаты Трансферы чемпионата Украины Андрей Пятов Андрей Пятов Фенербахче Фенербахче
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