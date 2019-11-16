Пятов вспомнил фиаско сборной Украины на Евро-2016

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов оценил путь "сине-желтых" к финальной части евротурнира.

"Никогда не выделяю личные достижения. Для меня в первую очередь важен результат команды. Мы достигли его вместе, теперь перед нами стоит задача успешно доиграть в этом году и готовиться к Евро.

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Все помнят, как мы сыграли на прошлом чемпионате Европы, хочется достичь большего", – цитирует Пятова официальный сайт УАФ.

Напомним, сборной Украины остался лишь поединок против Сербии (17 ноября) на пути к финальной части Евро-2020. Подопечные Шевченко уже оформили досрочный выход из группы.

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