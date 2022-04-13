Голкипер Шахтера Андрей Пятов наконец-то воссоединился со своей командой в Турции.

Пятов присоединился к расположению Шахтера после небольшой разлуки с одноклубниками, сообщает Instagram клуба.

Палкин пролил свет на будущее Ракицкого в Шахтере

Голкипер уже присоединился к тренировкам с командой и примет участие в благотворительных матчах в поддержку Украины. Добавим, что Андрей после начала войны, которую развязала Россия, тренировался в составе Металлиста вместе с Ярославом Ракицким, который тоже присоединился к "горнякам".

Напомним, следующий поединок Шахтера запланирован на 14 апреля – соперником "горняков" станет польская Лехия. Начало встречи в 20:30.

Россия напала на Украину: Шахтер заработает на звездах, экс-легионер Металлиста борется с российской пропагандой (LIVE)