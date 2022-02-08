Игроки Шахтера провели тренировку на сборах в Турции – "горняки" получили положительную новость.

К полноценным тренировкам вернулся капитан Шахтера Андрей Пятов, который провел занятие в общей группе, сообщает официальный сайт "горняков".

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А вот Кривцов, Соломон и Марлон продолжает тренироваться индивидуально, восстанавливаясь от повреждений.

Добавим, что с командой на сборы не полетел находящийся в поисках нового клуба Евгений Коноплянка. Шахтер проведет свой следующий спарринг с Шахтером Караганды 12 февраля, начало встречи в 16:00.

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