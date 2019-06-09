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Пятов: Важно, чтобы все были здоровы, чтобы Шевченко сломал голову, кого выпустить на Люксембург

17:26 55 Читати українською
Пятов: Важно, чтобы все были здоровы, чтобы Шевченко сломал голову, кого выпустить на Люксембург
Андрей Пятов /УАФ

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от поединка против Люксембурга в 4-м туре квалификации к Евро-2020.

 

"Атмосфера на Арене Львов? Наша победа над Сербией – заслуга болельщиков. При такой поддержке ты просто не замечаешь, как ноги несут вперед. Низкий поклон болельщикам. Всегда приятно играть во Львове. Знаем, как здесь любят сборную.

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Настроение перд Люксембургом хорошее. Сейчас главное – восстановиться, чтобы подойти к поединку в лучших кондициях.

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Важно, чтобы все были здоровы, чтобы присутствовала конкуренция и Андрей Николаевич поломал голову, кого выпустить. Все мотивированы и настроены взять максимум очков", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

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Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Люксембург Андрей Пятов Андрей Пятов
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