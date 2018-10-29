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Пятов: В раздевалке мне торт подарили, а потом меня в него лицом

20 октября 07:30 72 Читати українською
Пятов: В раздевалке мне торт подарили, а потом меня в него лицом
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал свой 400-й матч за "горняков", который пришелся на игру 12 тура УПЛ против Десны.

"Каждому вратарю приятно всегда играть на ноль, но для меня в этот день главной была победа команды.

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В раздевалке мне торт подарили, а потом меня в него лицом. Приятно, что внимание уделяют, не забывают. Я очень счастлив. Меня за руки держали, но я успел его попробовать. Вкусный", – рассказал Пятов в эфире телеканала "Футбол 1".

Шахтер – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча

Напомним, матч 12 тура чемпионата Украины Шахтер – Десна стал для голкипера "горняков" 400-м в карьере за донецкую команду. Шахтер в этой игре минимально одолел подопечных Рябоконя.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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