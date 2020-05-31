toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ КАРПАТЫ КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Пятов: Шахтеру нужно пропустить, чтобы начать играть

21:31 27 Читати українською
Пятов: Шахтеру нужно пропустить, чтобы начать играть
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов назвал переломный момент в матче 24-го тура против Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"Конечно, футбол – для болельщиков. Трудно без них играть. Это немного напоминает товарищеские игры на сборах. Мы понимаем, что нам нужно доиграть чемпионат, переступить недовольство, что мы играем без фанов. Я думаю, это нам удалось. Мы ответственно подошли к игре и выполнили то, о чем мы договаривались.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Шахтеру нужно пропустить, чтобы начать играть? Поверьте, у меня такое же впечатление сложилось. Мы начали не очень уверенно, где-то спали, мне кажется. Пропустили один гол, его не засчитали, продолжали в том же темпе играть, несобранно. Пропустили гол, сразу же ответили, почувствовали уверенность. В перерыве сделали коррективы, поговорили искренне, вышли и забили два гола", – цитирует Пятова Sport.ua.

Победа обеспечила донецкому клубу 16-очковый отрыв от ближайшего преследователя. Заря, Десна и Динамо имеют одинаковое количество зачетных баллов.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте

blog_ava
"Я потерял год карьеры": легионер Динамо запугивает Шахтер и обещает отбить свою впечатляющую зарплату
17:06
816
Теги
Шахтер - Динамо Киев Шахтер Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
44
мин
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук