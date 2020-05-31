Пятов: Шахтеру нужно пропустить, чтобы начать играть

Голкипер Шахтера Андрей Пятов назвал переломный момент в матче 24-го тура против Динамо (3:1).

"Конечно, футбол – для болельщиков. Трудно без них играть. Это немного напоминает товарищеские игры на сборах. Мы понимаем, что нам нужно доиграть чемпионат, переступить недовольство, что мы играем без фанов. Я думаю, это нам удалось. Мы ответственно подошли к игре и выполнили то, о чем мы договаривались.

Шахтер – Динамо – 3:1 – видео голов и обзор матча

Шахтеру нужно пропустить, чтобы начать играть? Поверьте, у меня такое же впечатление сложилось. Мы начали не очень уверенно, где-то спали, мне кажется. Пропустили один гол, его не засчитали, продолжали в том же темпе играть, несобранно. Пропустили гол, сразу же ответили, почувствовали уверенность. В перерыве сделали коррективы, поговорили искренне, вышли и забили два гола", – цитирует Пятова Sport.ua.

Победа обеспечила донецкому клубу 16-очковый отрыв от ближайшего преследователя. Заря, Десна и Динамо имеют одинаковое количество зачетных баллов.

Шахтер одержал волевую победу над Динамо и увеличил отрыв в результативном матче УПЛ, оставив киевлян на 4-м месте