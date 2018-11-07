toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ИНТЕР - БАРСЕЛОНА

Пятов: Шахтер пытается играть в такой же футбол, как Манчестер Сити

15:57 58 Читати українською
Пятов: Шахтер пытается играть в такой же футбол, как Манчестер Сити
Андрей Пятов / фото ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился ожиданиями накануне матча группового раунда Лиги чемпионов с Манчестер Сити.

"Конечно, получаешь удовольствие, когда видишь, как играет Манчестер Сити. И, в принципе, наша команда старается играть в такой же футбол, как "горожане".

Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

Поэтому, конечно, смотришь, учишься, а играть против таких соперников – тоже своего рода удовольствие, экзамен, поэтому будем стараться", – цитирует Пятова телеканал Футбол 1/2.

Напомним, что поединок 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Манчестер Сити состоится сегодня, 7 ноября. Начало в 22:00.

Манчестер Сити – Шахтер: Зинченко и еще 4 футболиста, которые играли за обе команды

Лига чемпионов4 турЭтихад Стэдиум (Манчестер)

Манчестер Сити - Шахтер: Среда 07 ноября 2018

Манчестер Сити
до матча
3
час
:
9
мин
Шахтер
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Шахтер Шахтер Манчестер Сити - Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
9
мин
Манчестер Сити
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук