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Пятов: Шахтер проиграл Динамо из-за индивидуальных ошибок

10:34 124 Читати українською
Пятов: Шахтер проиграл Динамо из-за индивидуальных ошибок
Андрей Пятов / Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок Украины.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Пропустили из-за собственных же ошибок. Проиграли позицию после углового, пропустили контратаку. Мы контролировали мяч, создавали давление, неплохо играли. Наша команда не заслуживала поражения, но из-за индивидуальных ошибок проиграли.

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В футболе все бывает. Сезон только начинается, первая официальная игра. Сейчас главное подготовиться к чемпионату и завоевать золотые медали.

Петарды на поле? Приятно, когда болельщики создают такую ​​атмосферу, но хотелось бы, чтобы обходилось без подобных моментов.

Каштру и Фонсека – разные тренеры. У них свое видение футбола. Стараемся выполнять требования. У нас получалось, но за три минуты все изменилось", – цитирует Пятова Dynamomania.

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Шахтер Шахтер Суперкубок Украины Динамо Киев - Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов
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