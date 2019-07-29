Пятов: Шахтер проиграл Динамо из-за индивидуальных ошибок

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок Украины.

"Пропустили из-за собственных же ошибок. Проиграли позицию после углового, пропустили контратаку. Мы контролировали мяч, создавали давление, неплохо играли. Наша команда не заслуживала поражения, но из-за индивидуальных ошибок проиграли.

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В футболе все бывает. Сезон только начинается, первая официальная игра. Сейчас главное подготовиться к чемпионату и завоевать золотые медали.

Петарды на поле? Приятно, когда болельщики создают такую ​​атмосферу, но хотелось бы, чтобы обходилось без подобных моментов.

Каштру и Фонсека – разные тренеры. У них свое видение футбола. Стараемся выполнять требования. У нас получалось, но за три минуты все изменилось", – цитирует Пятова Dynamomania.

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