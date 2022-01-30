Пятов: Шахтер нацелен на требл, все зависит от нас
Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о подготовке к весенней части сезона.
"Для нас эти сборы отличаются, ведь каждый тренер имеет свой подход, но кардинальных отличий нет. Роберто Де Дзерби хочет реализовать свои тактические идеи, поэтому сейчас много теоретических занятий, а в остальном – все как обычно.
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У Шахтера цели всегда максимальные. Мы уже выиграли один трофей, в чемпионате идем на первое место, продолжаем борьбу в Кубке. Нацелены на требл, все зависит от нас", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.
Напомним, первую половину сезона дончане завершили на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на два очка. Кроме того, Роберто Де Дзерби уже выиграл в Шахтере свой первый трофей – Суперкубок Украины.
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