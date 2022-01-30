"Для нас эти сборы отличаются, ведь каждый тренер имеет свой подход, но кардинальных отличий нет. Роберто Де Дзерби хочет реализовать свои тактические идеи, поэтому сейчас много теоретических занятий, а в остальном – все как обычно.

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У Шахтера цели всегда максимальные. Мы уже выиграли один трофей, в чемпионате идем на первое место, продолжаем борьбу в Кубке. Нацелены на требл, все зависит от нас", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, первую половину сезона дончане завершили на первом месте в турнирной таблице УПЛ, опережая Динамо на два очка. Кроме того, Роберто Де Дзерби уже выиграл в Шахтере свой первый трофей – Суперкубок Украины.

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