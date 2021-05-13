"Мечта всегда есть, если – нет, то бутсы уже можно вешать на гвоздь. Вон Буффон держится в 43 года, у него же мечта – Лигу чемпионов выиграть, но все она ему не дается.

Пятов завершит карьеру в сборной Украины после Евро-2020

У меня тоже цель – выиграть Лигу чемпионов или со сборной Евро. Это реальные цели, мы к ним идем. А почему нет? Команда у нас хорошая, я верю во всех ребят, наш тренер замечательный, самый умный, с персоналом. А как сложится, все зависит от нас", – сказал Пятов во время трансляции в Инстаграме FTM.

Напомним, в нынешнем сезоне 36-летний голкипер провел в составе Шахтера всего четыре матча в рамках УПЛ, и еще один – в Лиге чемпионов. Кроме того, Пятов попал в расширенную заявку сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы.

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