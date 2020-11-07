"Здесь нельзя какие-то планы строить, что я, например, в 40 уйду из футбола. Все зависит от моего состояния. Слава богу, травм нет.

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Форму я где-то потеряю, где-то наберу. Голова на месте. Все будет от меня зависеть. Здесь есть еще желание. Если ты будешь гореть, то готов играть. Если тебе безразлично, тогда уже не вижу смысла", – сказал Пятов в интервью шоу "Слава+" на Youtube-канале Люкс ФМ.

Напомним, Андрей Пятов почти всю свою карьеру проводит в Шахтере, за который выступает с 2007 года. Также он сыграл 95 матчей в футболке сборной Украины.

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