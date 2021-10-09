"Какой из 100 проведенных матчей за сборную больше всего запомнился? Скажу так – каждый следующий матч для меня особенный. Вот прошел матч с Финляндией. Он был особенным, потому что мы не имели права на ошибку. Понимали, что или мы выиграем и сохраняем шансы, или они становятся хуже.

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Приятно, что провел столько матчей. В 2007-м году и не мечтал, что смогу столько сыграть. Но благодаря тренерам и поддержке партнеров я этого добился.

Мои сейвы? Я не разбираю свою игру. Есть тренеры. Для меня главное – результат. Допустил достаточно ошибок. Все анализирую. Разберем моменты с Кернозенко", – сказал Пятов в эфире ТК Футбол.

37-летний Пятов является 5-м игроком, которому покорилась отметка в 100 голов за сборную Украины.

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