Пятов рассказал, какой из 100 матчей за сборную Украины ему запомнился больше всего
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов провел против Финляндии свой 100-й матч за национальную команду.
"Какой из 100 проведенных матчей за сборную больше всего запомнился? Скажу так – каждый следующий матч для меня особенный. Вот прошел матч с Финляндией. Он был особенным, потому что мы не имели права на ошибку. Понимали, что или мы выиграем и сохраняем шансы, или они становятся хуже.
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Приятно, что провел столько матчей. В 2007-м году и не мечтал, что смогу столько сыграть. Но благодаря тренерам и поддержке партнеров я этого добился.
Мои сейвы? Я не разбираю свою игру. Есть тренеры. Для меня главное – результат. Допустил достаточно ошибок. Все анализирую. Разберем моменты с Кернозенко", – сказал Пятов в эфире ТК Футбол.
37-летний Пятов является 5-м игроком, которому покорилась отметка в 100 голов за сборную Украины.
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