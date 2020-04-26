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Пятов рассказал, какие тренерские требования Шевченко напоминают Луческу и Фонсеку

19:24 22 Читати українською
Пятов рассказал, какие тренерские требования Шевченко напоминают Луческу и Фонсеку
Пятов и Шевченко / Фото Е. Кравс

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов признался, кто приучил его начинать атаки от ворот коротким пасом.

"Это все еще с Луческу началось, он требовал не бить мяч сильно вперед постоянно. Когда пришел Фонсека, он вообще запретил его бить вперед.

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У Андрея Шевченко такое же видение. Он говорит не бояться, но и не заигрываться. Если можно, то лучше сыграть проще. Мы тоже не должны рисковать. Мы нашли баланс всей команды и выдали такой результат", – сказал Пятов в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Под его руководством "сине-желтые" завоевали путевку в элитный дивизион Лиги наций и выиграли свою отборочную группу в квалификации на Евро-2020. Пятов выступает за национальную команду с 2007 года.

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Теги
Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер Сборная Украины Мирча Луческу Мирча Луческу Паулу Фонсека Паулу Фонсека Андрей Шевченко Андрей Шевченко Украина Украина
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