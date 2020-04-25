Пятов раскрыл главный секрет успеха Блохина в сборной Украины

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов вспомнил период сотрудничества с Олегом Блохиным в сборной Украины.

"Он хороший, своеобразный человек. Он мне дал шанс в сборной, можно так сказать, доверял мне.

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Он своеобразен. Не супертактик, действительно, он мотиватор. Настроить на один матч – вообще без проблем. Поэтому, наверное, легче в сборной, когда матч раз в два месяца. Настроить, собрать на короткий период", – резюмировал Пятов в эфире Цыганык LIVE.

Напомним, что Олег Блохин работал со сборной Украины в 2003-2007 и 2011-2012 гг. Под его руководством "сине-желтые" пробились в четвертьфинал ЧМ-2006, где уступили будущему триумфатору – сборной Италии.

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