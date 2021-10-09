Поединок против Финляндии стал особенным для голкипера сборной Украины Андрея Пятова.

Ветеран Шахтера вышел со старта, достигнув знаменательной отметки в 100 матчей за "сине-желтых".

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Пятов стал лишь пятым игроком сборной Украины, которому покорилась сотня. Ранее это сделали Тимощук (144 матча), Шевченко (111), Ярмоленко (102) и Ротань (100). Впрочем, голкипер уже сейчас установил рекорд, став самым возрастным игроком в истории сборной. Пятов вышел на поле в возрасте 37 лет и 103 дня, обойдя того же Тимощука (37 лет и 83 дня).

Напомним, кипер "горняков" планировал завершить карьеру в сборной после Евро-2020, однако затем изменил свое решение.

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